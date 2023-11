Gửi 2 con gái song sinh về quê cho bà nội chăm, 1 tháng sau về đón người mẹ ân hận

Bố mẹ cần lưu ý những điểm sau đây trước khi gửi con cho ông bà chăm:

- Thảo luận và thống nhất: Trước khi quyết định gửi con cho ông bà, hãy thảo luận và thống nhất với ông bà về các quy tắc, phương pháp giáo dục, thói quen và yêu cầu đặc biệt của con. Điều này giúp đảm bảo sự nhất quán trong việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ.

- Chia sẻ thông tin: Cung cấp đầy đủ thông tin về sức khỏe, lịch trình, thói quen ăn uống, giấc ngủ và mọi yêu cầu đặc biệt khác của con. Giải thích cho ông bà về các quy tắc và hướng dẫn cụ thể để ông bà có thể chăm sóc con một cách tốt nhất.

- Chuẩn bị vật dụng và nguồn tài nguyên: Đảm bảo rằng ông bà có đủ vật dụng và nguồn tài nguyên cần thiết để chăm sóc con. Bao gồm thức ăn, đồ chơi, sách truyện, quần áo dự phòng và mọi vật dụng cần thiết khác.

- Hướng dẫn về an toàn: Đảm bảo rằng ông bà hiểu về các nguy hiểm tiềm ẩn, và biện pháp an toàn cần thiết khi chăm sóc con. Hướng dẫn về việc giữ an toàn trong việc ăn uống, ngủ, tắm, chơi và di chuyển.

- Kiểm tra môi trường chăm sóc: Kiểm tra môi trường chăm sóc của ông bà để đảm bảo rằng nó an toàn và phù hợp cho con. Loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn, đảm bảo sự sạch sẽ và sẵn sàng cho việc chăm sóc trẻ.

- Liên lạc thường xuyên: Thỏa thuận với ông bà về việc giữ liên lạc thường xuyên để cập nhật tình hình chăm sóc và trao đổi thông tin về con. Điều này giúp bố mẹ và ông bà cùng nhau hỗ trợ, chăm sóc trẻ tốt nhất. Đồng thời cho trẻ cảm giác an toàn và yên tâm khi luôn có bố mẹ quan tâm.

