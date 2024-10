Guardiola quyết không dùng Haaland, Man City thua Tottenham

Pep Guardiola quyết tâm giữ Erling Haaland trên băng ghế dự bị cho dù Man City cuối cùng đã thua 1-2 trên sân Tottenham ở vòng 4 Cúp Liên đoàn. Tottenham đã giành chiến thắng 2-1 trước Man City trong trận đấu tại vòng 4 Cúp Liên đoàn diễn ra ở Bắc London vào rạng sáng nay (31/10), đánh dấu trận thua đầu tiên của đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt trong mùa giải này. Chiến thắng này đã đưa Tottenham vào tứ kết của giải đấu, đồng thời mang lại cho huấn luyện viên Ange Postecoglou cơ hội thực hiện lời hứa giành danh hiệu trong mùa giải thứ hai của ông tại câu lạc bộ, sau một màn trình diễn tấn công ấn tượng. Man City sử dụng đội hình với nhiều cầu thủ trẻ (Ảnh: Getty). Man City đã thực hiện 7 sự thay đổi so với đội hình đã đánh bại Southampton 1-0 vào cuối tuần vừa qua, bao gồm việc để Erling Haaland ngồi ngoài suốt trận đấu. Tuy nhiên, Tottenham đã nhanh chóng áp đảo lối chơi của đội khách. Phút thứ 5, Dejan Kulusevski đã chuyền bóng cho Timo Werner trong vòng cấm, và tiền đạo người Đức đã sút bóng vào lưới, ghi bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải này. Pape Matar Sarr ghi bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà ở phút thứ 25 sau khi bóng đến chân anh ở ngoài vòng cấm từ một quả phạt góc được thực hiện tốt. Tiền vệ người Senegal đã có pha cứa lòng tuyệt đẹp vào cột dọc bên phải khiến thủ thành Stefan Ortega không thể cản phá. Cầu thủ Tottenham ăn mừng sau khi ghi bàn thắng (Ảnh: Getty). Man City đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trong thời gian bù giờ hiệp một khi Matheus Nunes ghi bàn từ đường chuyền của Savinho trong nỗ lực đầu tiên của họ. Sau khi mất đi những cầu thủ chủ chốt trong mùa giải này, Guardiola cho biết ông muốn đội của mình thi đấu tốt mà không gặp chấn thương nào. Tuy nhiên, không may Savinho đã bị chấn thương và phải rời sân bằng cáng ở phút 62. Điều này đã làm giảm động lực của Man City, nhưng Nico O'Reilly vẫn gần như có được bàn gỡ hòa vào phút cuối. Tuy nhiên, cầu thủ vào sân thay người Yves Bissouma đã phá bóng ra khỏi vạch vôi, giúp Tottenham giành chiến thắng 2-1. Đội hình thi đấu Tottenham (4-3-3): Vicario; Gray, Romero (Davies 52), Dragusin, Van De Ven (Udogie 14); Kulusevski, Bentancur, Sarr (Bissouma 46); Johnson (Moore 68), Solanke, Werner (Richarlison 69) Man City (4-3-3): Ortega; Lewis, Stones, Dias (Gvardiol 46), Ake (Simpson-Pusey 74); O'Reilly, Gundogan (Kovacic 46), McAtee; Savinho (Wright 63), Foden (Silva 58), Nunes Kết quả bốc thăm vòng 5 Cúp Liên đoàn Tottenham - Manchester United Arsenal - Crystal Palace Newcastle - Brentford Southampton - Liverpool * Vòng 5 Cúp Liên đoàn diễn ra vào ngày 19/12