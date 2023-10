Gu thời trang sành điệu "không tuổi" của siêu mẫu Thanh Hằng

Huấn luyện viên "The New Mentor 2023" diện váy dáng suông họa tiết in hoa. Váy dáng suông in họa tiết mang đến cảm giác bay bổng, nữ tính và không kén vóc dáng. Gam màu tươi sáng, nhã nhặn của trang phục cộng hưởng với lối trang điểm, tạo kiểu tóc giúp Thanh Hằng nhìn tươi trẻ, tràn đầy năng lượng (Ảnh: @phamthanhhang_).

Thanh Hằng khoe dáng thon gọn bằng váy cổ yếm đính hạt lấp lánh. Cô buộc tóc nửa đầu được uốn xoăn, kết hợp trang điểm nhấn vào đôi môi. Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng những kiểu tóc đơn giản giúp nữ siêu mẫu nhìn trẻ hơn tuổi thật (Ảnh: @phamthanhhang_).

Gu thời trang du lịch của Thanh Hằng gắn liền với phong cách tối giản, thoải mái và năng động. Cô mặc bộ đồ chất liệu nỉ gồm áo hoodie (áo tay dài kèm mũ trùm) và quần dài ống bó. Nữ siêu mẫu phối kèm giày thể thao đế bằng có họa tiết tương đồng với trang phục về màu sắc (Ảnh: @phamthanhhang_).