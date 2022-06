Greg Norman và LIV Golf: Những chuyến đi săn cá mập

Câu chuyện ấy đang được truyền thông phương Tây truyền tải rất nhiều, miêu tả người đàn ông đứng sau trận động đất lớn ở môn thể thao golf trong thời gian gần đây.



Những chuyến đi săn của Norman



Norman là Giám đốc điều hành và gương mặt đại diện của LIV Golf Investments, sân chơi mới được tài trợ từ quỹ tài sản có chủ quyền của Saudi Arabia, thi đấu song song với PGA Tour. Sự kiện đầu tiên diễn ra tại London, trong thời gian 9-11/6.



Trong số các golfer nổi loạn có những nhân vật như Dustin Johnson, Sergio Garcia và Kevin Na. Mới nhất là Phil Mickelson, người vừa xác nhận sự tham dự của mình hôm thứ Hai tuần này, bị thu hút bởi sức mạnh của dầu mỏ.



Cuộc săn lùng đã được tiếp quản bởi The Great White Shark, biệt danh Norman có được tại The Masters 1981 vì khuôn mặt sắc sảo và cách đánh mạnh mẽ. Biệt danh đã đồng hành cùng ông trong suốt cuộc đời trên sân cỏ, trong các trận đấu và trong kinh doanh.



Golfer Norman đã nhường chỗ cho doanh nhân Norman còn mạnh mẽ và giàu tham vọng hơn.



Một ngày đánh dấu sự nghiệp thể thao khó quên của Greg Norman. Đó là ngày 14/4/1996, ngày cuối cùng của The Masters, biến golfer Australia trở thành người thua cuộc mãi mãi.



Greg dẫn đầu sau vòng đầu tiên với điểm -9, giữ vững vị trí sau vòng thứ hai (-12) và vòng ba. Ông bước vào Chủ nhật đánh chung kết với lợi thế sáu gậy trước Nick Faldo (-13 so với -7). Chiếc áo khoác xanh lá cây đợi ông trên mắc áo.



Nhưng những gì đã xảy ra là sự sụp đổ (hoặc cũng có thể coi là cuộc lội ngược dòng) lớn nhất trong lịch sử giải đấu. Faldo đánh dưới par 3 gậy trong ngày thi đấu. Ngược lại, Norman đánh +6. Vào lúc đó, Greg đã có hai danh hiệu lớn trong hành trang (The Open Championship năm 1986 và 1993), nhưng thất bại đó chưa bao giờ rời xa tâm trí ông.



Norman sưu tập 88 danh hiệu trong sự nghiệp chuyên nghiệp, 20 trong số này thuộc PGA Tour mà ông tuyên chiến.

Dustin Johnson, golfer có thứ hạng cao nhất hiện nay đi theo Norman

Golf không phải là mối tình đầu của Norman, khi trước đó ông từng thử sức với bóng đá và cricket. Dù vậy, ông cũng không kéo dài hai cuộc hôn nhân này quá nhiều.



Bước sang tuổi 50, ông đã khép lại cánh cửa đến với Champions Tour, hệ thống thi đấu dành cho những lão tướng. Chấn thương ngăn cản Greg và ông có những mối quan tâm khác. Lúc đó ông đã là doanh nhân Norman giàu có và nổi tiếng, kết hôn được 15 tháng với cựu vận động viên quần vợt Chris Evert.



Trong giới thượng lưu golf, Norman đã thành lập Great White Shark Enterprises vào năm 1993, một tập đoàn gồm các công ty mà sau này ông lấy tên Công ty Greg Norman và ngày nay mở rộng hoạt động của mình: thiết kế hơn 100 sân golf trên khắp thế giới; một số mẫu áo liên kết từ Reebok; 14 loại rượu ở Australia, California và Argentina; mạng lưới bất động sản; quỹ cho vay; sản xuất bít tết bò wagyu; công viên giải trí trượt nước; kính chơi golf; xe đẩy có màn hình cảm ứng; nhà hàng... Ông cũng thực hiện đầu tư vào nhiều danh mục đầu tư khác và có tình bạn với Bill Clinton, cựu Tổng thống Mỹ. Một đế chế Norman.



Cựu golfer và doanh nhân - người có mối quan hệ tốt trong lĩnh vực golf và tại các văn phòng - không ngạc nhiên khi Super Golf League tìm đến ông sau khi Jack Nicklaus, nhà vô địch 18 major, từ chối cương vị đại sứ của giải đấu mới để đổi lấy 100 triệu USD.



Norman không ngần ngại nói, "Tôi làm". Ngày nay, ông gõ cửa các các sao và mở chiếc cặp đựng đầy tiền từ xuất khẩu xăng dầu để thuyết phục họ về phe nổi dậy. Hiện tại, ông đã ký được một vài ngôi sao (trong đó, Sergio Garcia từng là bạn trai cũ của con gái ông, Morgan-Leigh), và cuốn séc dường như không giới hạn.



Cách đây vài ngày, khi được Sky Sports hỏi về cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Saudi Arabia, Norman trả lời: "Họ không phải là sếp của tôi. Chúng tôi độc lập, tôi không trả lời chống lại Saudi Arabia". Những gì ông làm đơn thuần là công việc kinh doanh.



Không xung đột với major



"Họ sẽ không ngăn cản chúng tôi", Greg Norman cảnh báo về kế hoạch mở rộng đường đua Saudi Arabia. Ý tưởng là kéo dài lịch từ 8 lên 10 giải đấu vào năm sau, và 14 giải đấu trong năm tiếp theo.



Sự căng thẳng lên đến mức tối đa với PGA Tour, giải đấu có nguy cơ trục xuất những người bất đồng chính kiến ​​khỏi các cuộc thi của họ. Tuy nhiên, họ không có quyền cấm người chơi tham gia "Big Four", vì hệ thống major nằm dưới sự bảo trợ của các tổ chức và câu lạc bộ khác nhau: Augusta National (The Masters), PGA of America (PGA Championship), USGA (U.S. Open) và Royal and Ancient (The Open Championship).



Trong cuộc chiến với LIV Golf, những người đứng đầu PGA Tour tìm kiếm sự liên minh của 4 tổ chức này, nhưng hiện tại mọi thứ vẫn đang trong tình trạng chờ đợi căng thẳng.