"Gót chân Asin" của vũ khí Nga ở Ukraine

Một xe quân sự Nga bị phá hủy ở Kharkov, Ukraine (Ảnh: AFP).

Với kính lúp, tua vít, một nhóm điều tra đặc biệt đã cạy mở để kiểm tra bên trong các khí tài quân sự Nga bị thu giữ trên khắp chiến trường ở Ukraine. Nhóm chuyên gia đã nghiên cứu tất cả những thiết bị tiên tiến của Nga ở Ukraine mà họ có thể tiếp cận được như ống nhòm laser hay bộ phận dẫn đường của tên lửa hành trình.

Đây là nhóm nghiên cứu do cơ quan an ninh Ukraine mời tới để đánh giá độc lập về các vũ khí tiên tiến của Nga bị thu giữ. Họ nhận ra rằng, hầu hết các thiết bị này đều chứa linh kiện do các công ty có trụ sở tại Mỹ hay châu Âu sản xuất, từ chip điện tử, bảng mạch, động cơ đến ăng ten.