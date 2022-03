Góp ý hàng xóm hát karaoke quá to, cụ bà 83 tuổi bị đánh nhập viện (Ảnh: CTV).

Theo thông tin từ huyện An Lão, TP Hải Phòng chiều nay (3/3), cơ quan chức năng huyện đã tiếp nhận vụ việc bà N.T.H. (SN 1940, ở xã An Tiến, huyện An Lão, TP Hải Phòng) bị hàng xóm đánh ngay tại nhà, phải nhập viện cấp cứu.