Góp chữ: hành trình gom yêu thương giúp các em nhỏ định hướng 'mảnh trời' của riêng mình

The Up Project là dự án phi lợi nhuận được thành lập từ năm 2019 bởi nhóm học sinh đến từ các trường THPT Chuyên trên địa bàn TP. Hà Nội với sứ mệnh nâng đỡ các em nhỏ ở những mảnh đất khó khăn, hẻo lánh, mong muốn cải thiện điều kiện học tập, trang thiết bị hằng ngày trên nhà trường.

Đặc biệt là phủ sóng, đem công nghệ đến nhiều hơn các em nhỏ, các mảnh đời bất hạnh xa kia.

Chuyến hành trình 5 mùa khép lại với những thành tựu đáng nhớ, mùa thứ 6 mở ra với chủ đề “MẢNH TRỜI”. The Up Project hi vọng có thể mang đến những sự kiện cộng đồng ý nghĩa, nâng đỡ những phận đời mỏng manh, khai phá bản thân và vượt ra khỏi nghịch cảnh, đồng thời gặt hái được nhiều thành công trên con đường theo đuổi sứ mệnh, phục vụ công tác xã hội.