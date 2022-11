Google Wallet đã có mặt tại thị trường Việt Nam

“Theo báo cáo e-Conomy SEA 2022, thanh toán kỹ thuật số đang trở nên phổ biến và dự kiến sẽ đạt 143 tỷ USD tổng giá trị giao dịch tại Việt Nam vào năm 2025. Với hàng triệu người Việt Nam hiện đang sử dụng điện thoại hàng ngày để thanh toán, Google rất hào hứng ra mắt Google Wallet tại Việt Nam” ông Chen Way Siew, Trưởng nhóm Phát triển Đối tác của Google Wallet, Google Châu Á Thái Bình Dương cho biết.

Google vừa cho hay Google Wallet đã chính thức có mặt tại Việt Nam, cung cấp khả năng thanh toán an toàn, đơn giản và hữu ích hơn cho mọi người và hỗ trợ lưu trữ thông tin các sản phẩm và dịch vụ số như vé máy bay.

“Google Wallet rất dễ sử dụng vì bạn không cần chuyển tiền vào ứng dụng. Google Wallet hoạt động như một công cụ lưu trữ kỹ thuật số chứa các phiên bản điện tử của các sản phẩm hiện vật trong chiếc ví cầm tay của bạn, chẳng hạn như thẻ thanh toán. Chỉ cần thêm thẻ thanh toán vào Google Wallet là bạn có thể chạm để thanh toán an toàn tại các cửa hàng và mua sắm trực tuyến. Bạn cũng có thể lưu trữ và sử dụng vé máy bay một cách dễ dàng cho các kỳ nghỉ cuối năm sắp đến của mình. Google Wallet giúp lưu giữ tập trung mọi thứ một cách an toàn, ở bất cứ nơi nào bạn đến”, ông Chen Way Siew cho biết thêm.

Theo đó, chủ thẻ thanh toán Visa của ACB, Sacombank, Shinhan Bank, TP Bank, Techcombank (áp dụng cho thẻ tín dụng), Vietcombank và VPBank và sẽ có thể thêm thẻ của mình vào Google Wallet và thanh toán bằng điện thoại Android hoặc thiết bị Wear OS ở bất kỳ nơi nào chấp nhận thanh toán không tiếp xúc. Trong những tuần tới, chủ thẻ Visa của MB Bank cũng như chủ thẻ Mastercard của một số ngân hàng có thể thêm thẻ thanh toán của họ vào Google Wallet.