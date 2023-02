Google Maps sửa lỗi chỉ đường qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh

Theo đó, đội hỗ trợ cộng đồng của nền tảng nói trên sẽ cần xác thực lại lỗi sai với nhà chức trách hoặc có nhân viên kiểm tra tại chỗ.

Thực tế, Google vẫn là công ty hoạt động dựa trên thu thập từ cộng đồng. Dữ liệu, sản phẩm trên các ứng dụng như Google Maps, YouTube, Google Dịch… cũng được đóng góp, cập nhật từ người dùng. Nền tảng thiếu trách nhiệm trong việc kiểm duyệt, sàng lọc dữ liệu đầu vào dẫn đến đưa ra thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến khách hàng.

Nhiều lần Google Dịch tiếng Việt bị chỉnh sửa, phá hoại. Tháng 8/2021, khi người dùng điền câu “what doing you now” từ tiếng Anh sang tiếng Việt sẽ nhận được kết quả có nội dung “sai rồi ĐM, phải là ‘What are you doing now”.

Google Maps cũng từng bị phá hoại khi nhiều người chơi game Pokemon Go! dễ dàng giả mạo các địa điểm ảo trên bản đồ. Google nói họ cập nhật dữ liệu bản đồ mỗi giây. Tuy nhiên, đường đi chỉ sai vẫn cần ít nhất 5-7 ngày để khắc phục. Điều này khiến nhiều người chịu thiệt hại khi đi vào đường cấm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.