Google leak thông tin Taylor Swift hợp tác cùng BLACKPINK?

Những tin đồn về việc BLACKPINK và Taylor Swift hợp tác đã râm ran từ lâu nhưng đặc biệt bùng nổ sau lễ trao giải VMAs 2022. Đây là lần đầu tiên BLACKPINK tham dự một lễ trao giải lớn ở Mỹ và khoảnh khắc "rắn chúa" nhiệt tình hát nhảy theo bài hát mới phát hành vài ngày của nhóm - Pink Venom nhanh chóng viral.

Taylor Swift hát theo Pink Venom rất mượt dù bài hát mới chỉ phát hành vài ngày ở thời điểm VMAs 2022 diễn ra