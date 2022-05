Google đối mặt cuộc chiến nội bộ về nghiên cứu AI để tăng tốc độ thiết kế chip

Bắt nguồn từ nỗ lực tự động hóa thiết kế chip, tranh chấp có nguy cơ làm suy yếu danh tiếng nghiên cứu của Google trong cộng đồng học thuật. Điều đó cũng có thể làm gián đoạn dòng tiền tài trợ hàng triệu USD của chính phủ Mỹ để nghiên cứu về AI và chip.

Đơn vị nghiên cứu của Google đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ kể từ cuối năm 2020 sau khi các nhân viên nộp đơn chỉ trích công khai việc xử lý các khiếu nại về nhân sự và cách thức xuất bản bài viết.

Tình tiết mới xuất hiện sau khi tạp chí khoa học Nature vào tháng 6.2021 đăng bài viết A graph placement methodology for fast chip design (phương pháp định vị đồ thị để thiết kế chip nhanh), do nhà khoa học Azalia Mirhoseini và Anna Goldie của Google đứng đầu. Họ phát hiện ra rằng AI có thể hoàn thành một bước quan trọng trong quá trình thiết kế chip, được gọi là sơ đồ tầng, nhanh hơn và tốt hơn so với một chuyên gia không xác định, một điểm tham chiếu chủ quan.

Thế nhưng, các đồng nghiệp khác của Google trong một bài viết ẩn danh được đăng trực tuyến vào tháng 3.2022 có tên Stronger Baselines for Evaluating Deep Reinforcement Learning in Chip Placementđã phát hiện ra rằng hai cách tiếp cận thay thế dựa trên phần mềm cơ bản tốt hơn AI. Một cách đánh bại AI trong một bài kiểm tra nổi tiếng và cách còn lại trên phiếu đánh giá độc quyền của Google.