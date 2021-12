Golf 2021: Năm hạn của Woods và những cảm xúc đặc biệt

Không được đánh giá cao, với hơn hai năm không danh hiệu PGA Tour từ sau AT&T Pebble Beach tháng 2/2019, Mickelson gây bất ngờ lớn khi đăng quang PGA Championship.

Ở tuổi 50, Mickelson trở thành golfer lớn tuổi nhất trong lịch sử giành một danh hiệu lớn.

Năm 2021 cũng đánh dấu sự trở lại của Jordan Spieth sau gần 4 năm sa sút một cách khó tin.

Jordan Spieth từng có chuỗi 11 danh hiệu PGA Tour, với 3 danh hiệu lớn, nhưng rồi biến mất trên bục chiến thắng, cho đến khi anh giành Valero Texas Open đầu tháng Tư.

Patrick Cantlay cũng có một năm không thể ấn tượng hơn khi giành 3 danh hiệu PGA Tour. Nổi bật là hai chiến thắng BMW Championship và Tour Championship để khép lại mùa giải 2020-21.

Những chiến thắng này giúp Cantlay giành FedEx Cup 2021, với tổng tiền thưởng lên đến 15 triệu USD.

Sau vài tuần nghỉ ngơi, các golfer chuẩn bị chào năm mới bằng sự kiện Sentry Tournament of Champions - giải đấu dành cho những người có ít nhất một chiến thắng năm 2021, với tổng tiền thưởng 8 triệu USD.

Thiên Thanh