Gợi ý những thực đơn cơm nhà kết hợp khéo léo với bữa ăn cho bé vừa ngon lại tiết kiệm chi phí

Mới đây, chị An An (TP.HCM) đã chia sẻ thực đơn cơm nhfa dành cho người lớn và đồ ăn dặm cho con kết hợp vô cùng khéo léo khiến dân mạng vỗ tay rần rần Thông thường chị An sẽ ưu tiên nấu đồ ăn dặm cho con trước, nguyên liệu còn thừa sẽ dùng chế biến đồ ăn cho người lớn