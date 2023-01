Gợi ý 4 tour du lịch Tết ở miền Trung, miền Nam cho các gia đình

Tới Hòn Chồng bạn không chỉ được chiêm ngưỡng bãi đá tự nhiên với hình dạng đặc biệt mà còn có thể ngắm nhìn khung cảnh kỳ vĩ, rộng lớn của vùng biển này. Từ Hòn Chồng chỉ cần phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ thấy Hòn Yến, Cảng Cầu đá và cả Hòn Tre nằm ngay phía tay phải. Bên cạnh chính là Hòn Đỏ và núi Cô Tiên.

Ảnh: vinpearl

Những món ăn đặc sản mà bạn phải thử khi ghé đến Phan Thiết – Phan Rang – Nha Trang có thể kể đến như: bánh tai vạc, nem nướng, bánh canh chả cá, bánh xéo,…

3. Tour Phú Yên – Quy Nhơn – Quảng Ngãi

Phú Yên – Quy Nhơn: Từ Quy Nhơn đi Phú Yên tầm khoảng 100km bạn có thể chọn đi tàu hoặc xe trung chuyển để tiết kiệm thời gian hơn.

Quy Nhơn – Quảng Ngãi: Khoảng cách của hai địa điểm tầm khoảng 216km và mất hơn 4 tiếng đồng hồ di chuyển. Có rất nhiều và chuyến xe đi từ Quy Nhơn đến Quảng Ngãi nên bạn chỉ cần search trên Google và có kết quả nhanh chóng.

Lịch trình vui chơi 3 ngày 3 đêm

Ngày 1: Mũi điện - Tháp Nhạn - Quảng trường Nghinh Phong

Mũi điện với vị trí địa lí đặc biệt thuộc thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, đây được xem là một trong những địa điểm đầu tiên thuộc lãnh thổ Việt Nam đón ánh mặt trời mỗi buổi bình minh lên. Cảnh đẹp nơi đây cũng từng được ca ngợi hết lời qua những thước phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Ảnh: Bùi Huy Khang

Tháp Nhạn được xây dựng khoảng thế kỷ 12, là một trong những tháp Chăm còn khá nguyên vẹn, tiêu biểu cho nền văn hóa Chăm Pa.

Quảng trường Nghinh Phong tọa lạc ngay tại ngã tư Nguyễn Hữu Thọ và Độc Lập, thành phố Tuy Hòa. Từ những ngày đầu hoạt động đến nay quảng trường vẫn luôn được rất nhiều người dân địa phương và du khách check-in nườm nợp. Bên cạnh đó, bạn còn được thưởng thức nhiều buổi trình diễn kết hợp âm thanh ánh sáng độc đáo ở đây.

Ảnh: Đỗ Ngọc Lợi

Ngày 2: Kỳ Co - Eo Gió - Khu dã ngoại Trung Lương

Kỳ Co được yêu thích bởi khung cảnh thiên nhiên xung quanh, núi và biển. Hiện tại, Kỳ Co đang được nâng cấp với nhiều hoạt động trên biển cũng như nhiều vị trí check in. Gia đình bạn có thể đặt resort ngay trên đảo nghỉ dưỡng qua đêm và ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn cùng tiếng sóng vỗ về bên tai.

Ảnh: Thanh Vũ, Quy Nhon Homestay

Không thể bỏ qua địa điểm check in nổi tiếng Eo Gió bởi nơi đây mang hình dạng là một chiếc eo cong ôm vào dãy núi và đón gió từ biển khơi. Chắc chắn, gia đình bạn sẽ có ngay loạt ảnh đẹp khi ghé đến đây.