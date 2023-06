Gọi video call lừa đảo gọi trúng công an

Cuộc gọi lừa đảo của công an “Lê Hải Sơn” bị ghi lại. (Nguồn: Truyền hình An ninh Cao Bằng/Facebook)



Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, sáng 17/6, anh V.Q, Công an tỉnh Cao Bằng đang trong ca trực nhận được cuộc gọi từ số máy lạ (số 0917.463.494) tự xưng là cán bộ phòng tiếp nhận, xử lý hồ sơ Công an TP. Hà Nội.

Người này thông báo số CMND của anh Q. được sử dụng để đăng ký số điện thoại 0937.052.342 vào ngày 9/3/2023 tại Mobifone TP. Hà Nội. Đầu dây số lạ nói số điện thoại đứng tên anh Q. đã thực hiện nhiều cuộc gọi chào bán thiết bị, vật tư y tế, sau đó yêu cầu nhiều người chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Tiếp đó, người này nói sẽ chuyển cuộc gọi đến Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội cho anh Q. nói chuyện với cán bộ thụ lý vụ việc. Sau khi chuyển máy, một người đàn ông tự xưng là cán bộ thuộc Cơ quan điều tra Công an Hà Nội yêu cầu anh Q. đến Công an TP. Hà Nội để báo án. Nếu anh Q. không đến được, họ sẽ thực hiện cuộc gọi video để xác minh.