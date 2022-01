Gói phục hồi lớn, tránh để dòng tiền gây bong bóng chứng khoán, BĐS

Your browser does not support the audio element.

Sáng 7/1, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh: Quốc Chính)

Tránh để dòng tiền đi không đúng nơi, gây bong bóng bất động sản, chứng khoán

Thảo luận trước Quốc hội sáng nay (7/1), đại biểu Nguyễn Văn Huy (đoàn đại biểu Thái Bình) nhấn mạnh tới sự cần thiết có gói tài khóa tiền tệ để phục hồi kinh tế sau dịch bệnh.

Tuy nhiên, đại biểu Huy cho rằng, mục tiêu ổn định vĩ mô là rất quan trọng, do vậy triển khai gói hỗ trợ cần chú ý đặc biệt đến lạm phát, thâm hụt ngân sách, nợ công... Chúng ta chấp nhận thâm hụt trong 2 năm 2022-2023 nhưng cần có giải pháp rõ ràng cho các năm sau.