Gọi 1022 để được tư vấn chăm sóc sức khỏe theo chuyên khoa

- Kênh tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 (gọi 1022 – nhấn phím 2);

- Kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (gọi 1022 – nhấn phím 3).

- Kết nối Mạng lưới tình nguyện viên tiếp nhận thông tin hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi 1022 – nhấn phím 4)

- Kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân theo chuyên khoa (gọi 1022 – nhấn phím 5)

