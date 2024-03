‘Godzilla x Kong: Đế chế mới’ - Titan nào sẽ góp mặt trong phần mới nhất này?

Trước khi bước vào cuộc chiến, hãy cùng điểm qua những Titan nổi bật từng xuất hiện trong Monsterverse của Hollywood.

Godzilla

Godzilla là “anh cả” xuất hiện đầu tiên trong Monsterverse, bắt đầu từ phim riêng năm 2014. Godzilla sống ẩn dưới lòng đại dương suốt nhiều năm, và chỉ bắt đầu trồi lên bề mặt sau khi một quái vật khác là MUTO (hay đúng hơn là con của nó) ra sức tàn sát nhân loại.

Godzilla

Godzilla vốn dĩ canh giữ Trái đất và ưu tiên trừ khử những Titan có âm mưu diệt chủng, song bị nhiều con người xem là “phản diện”. Cho đến tận các phần King of the Monsters hay Godzilla vs. Kong, phe loài người mới phần nào hiểu được bản tính của nó.

Kong

Kong là sinh vật có hình dáng tinh tinh khổng lồ sống trên hòn đảo Đầu Lâu “thoắt ẩn thoắt hiện”. Ban đầu, Kong cũng giống Godzilla, bị con người hiểu lầm là quái vật tàn sát “không não”. Tuy nhiên, Kong vốn dĩ chỉ đang bảo vệ hòn đảo khỏi sự tàn phá của quái vật Skullcrawler, “thiên địch” từng giết hại cả tổ tiên của Kong.