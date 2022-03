Góc quay khác vụ 2 bố con vác dao chém người dã man ở Bắc Giang

Your browser does not support the video tag.

Góc quay khác vụ việc 2 bố con vác dao chém người ở Bắc Giang

Theo góc quay mới này, sau khi lớn tiếng ở ngoài sân, Hiệp tiến vào phòng khách. Anh Quyền từ trong nhà chạy ra, vác theo 1 vật giống dao, chém tới tấp về phía Hiệp. Lúc này, 1 người đàn ông mặc áo xanh cũng chạy từ ngoài vào định can ngăn nhưng bất thành vì 2 đối tượng quá hung hăng.

Khi bị chém trúng, Hiệp có phần chếnh choáng nhưng vẫn cố gắng vung dao chém lại. Lúc này, ông Hoàn từ ngoài xông vào chém anh Quyền tới tấp rồi cùng còn trai ép Quyền vào góc nhà và tiếp tục kéo ra ngoài sân.

Toàn bộ diễn biến sau đó ở sân chính là đoạn clip được chia sẻ trên MXH lúc trước.