Góc nhìn từ vụ nam sinh nhảy lầu tự tử : người lớn chỉ hiểu con trẻ khi thấu suốt bản thân

Chúng ta chỉ có thể hiểu người khác khi chúng ta hiểu thấu suốt bản thân mình. Chúng ta chỉ có thể yêu thương người khác khi chúng ta yêu thương chính bản thân mình.

Vấn đề là nằm ở bạn. Con bạn là cơ hội cho bạn thấy vấn đề đó. Thấy nhưng hiểu - cảm - ngộ đến đâu, lại chính là hành trình của bạn

ThS Lê Anh Tú – Giảng viên Khoa Quan hệ công chúng – Truyền thông (ĐH Văn Lang)

Chuyện nam sinh cấp 3 trường chuyên tại Hà Nội nhảy lầu tự tử, tôi thấy xót xa, nhưng không lạ, vì cũng đã từng trải qua rất nhiều áp lực từ hệ thống thi cử nước ta…

Sẽ có người cho rằng đã đi học thì phải có áp lực rồi. Cũng đúng thôi, phàm làm việc gì trên đời, muốn có thành công, muốn hơn người, cũng có áp lực cả. Nếu không, thành quả của mình làm ra sẽ tàng tàng, làng nhàng, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vậy thì thật đáng chán biết bao cho cuộc sống này.

Song rõ ràng, từ kinh nghiệm hơn 10 năm đi làm, trải qua nhiều môi trường làm việc, tôi thấy rằng cái tuổi chịu áp lực tốt không phải là ở tuổi học trò, và cũng chẳng phải ở tuổi sinh viên. Kể cả khi bạn đã ra trường 3-4 năm, thì so với “cuộc chơi lớn”, bạn hãy còn non lắm. Áp lực vừa phải, cùng với những động viên, khích lệ đúng lúc sẽ là liều “doping tinh thần” cho những cây non lớn lên khoẻ mạnh, không bị dập vùi quá sớm trong dòng đời đầy bất trắc và chắc chắn chẳng công bằng.

Hiểu vậy, nên khi đi dạy ở đại học, sau khi nghe các bạn sinh viên thuyết trình thật hào hứng, hồn nhiên về các dự án, kế hoạch truyền thông, IMC,… tôi vẫn luôn khen “các bạn đã làm rất tốt!”. Và đó là một lời khen ngợi rất thật lòng. Vì tôi hiểu rằng để làm ra một sản phẩm mang tính tập thể giữa mùa dịch này, các bạn đã phải nỗ lực thật nhiều để tìm tòi, sáng tạo, tranh luận và viết lách,…

Rồi các bạn sẽ còn nhiều thời gian để thể nghiệm bản thân, để đi thực tập, tốt nghiệp và đi làm. Và rồi tự các bạn sẽ hiểu ra điều mình làm rất tốt ngày hôm nay, sau này nhìn lại, vẫn còn nhiều thứ chưa hoàn thiện.