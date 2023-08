Góc nhìn thú vị về vai diễn mới của Quan Kế Huy trong 'Loki'

Tờ Screenrant chỉ ra Ouroboros có mối liên hệ rõ nét với hai vai diễn lớn khác trong sự nghiệp của Quan Kế Huy là Waymond Wang trong "Everything everywhere all at once" (EEAAO - Cuộc chiến đa vũ trụ) và cậu bé Data trong "The Goonies" (tạm dịch: Bản đồ kho báu).

Trong EEAAO, Waymond Wang có thể chuyển đổi giữa loạt bản thể đa dạng. Ở mỗi thực tại khác nhau, Waymond Wang lại giúp nữ chính - vợ của mình (Dương Tử Quỳnh thủ vai) nhận ra và thấm thía những bài học trong cuộc sống, về tình yêu lớn lao và sự gắn bó bền chặt giữa hai người.

Hai phim có chung chủ đề đa vũ trụ đang được yêu thích những năm trở lại đây và là một xu thế được nhiều "bom tấn," đặc biệt là phim siêu anh hùng tại Hollywood khai thác.