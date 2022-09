Góc khuất ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc: Phía sau những nụ cười

Yoo Joo Eun, sinh năm 1995, từng góp mặt trong Big Forest, Joseon Survival và Never Twice. Nữ diễn viên được yêu thích với vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính và nụ cười tươi.

Trong một nghiên cứu năm 2009, nữ diễn viên Park Jin Hee tiết lộ, 40% nghệ sĩ Hàn Quốc cảm thấy bế tắc vì "quyền riêng tư không được bảo vệ, những lời bình luận độc địa, thu nhập không ổn định và lo lắng về tương lai".

Nữ diễn viên Oh In Hye từng nhận muôn vàn gạch đá từ dư luận khi tới dự LHP Pusan với chiếc váy hở nhiều da thịt. Những vai diễn sau đó của cô không được đón nhận. Cô dần trở nên mờ nhạt trong làng giải trí. Sự lựa chọn thời trang sai lầm với khát khao được chú ý đã đẩy sự nghiệp của Oh In Hye bước vào ngõ cụt. Bi kịch của nữ diễn viên đã xảy ra khi cô không tìm được chỗ đứng trong showbiz Hàn.

Nữ diễn viên Oh Eun Hye từng bị chỉ trích, ném đá vì ăn mặc táo bạo (Ảnh: Nate).

Sulli, cựu thành viên ban nhạc f(x) nổi tiếng của Hàn Quốc, cũng ra đi vào năm 2019 khi chưa đầy 30 tuổi vì căn bệnh trầm cảm. Trước đó 2 năm, Jonghyun, giọng ca chính của ban nhạc SHINee, cũng là nạn nhân của căn bệnh trầm cảm. Những nghệ sĩ hoạt động trong làng giải trí showbiz phải chịu áp lực ngay từ khi còn là thực tập sinh trong các công ty giải trí.

Sau những ngày tháng luyện tập vất vả, mất tự do, họ chính thức bước chân vào showbiz với vai trò các nghệ sĩ thần tượng. Trở thành người nổi tiếng, họ phải tuân thủ những nguyên tắc của công ty như không được hẹn hò, phải giữ gìn hình ảnh trước công chúng, phải duy trì một lối sống sạch, không scandal. Trước công chúng, họ luôn mỉm cười, đầy năng lượng, là niềm mơ ước của hàng triệu thanh thiếu niên trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, đó chỉ là những hào nhoáng bên ngoài, đằng sau sân khấu, họ phải đối mặt với vô vàn áp lực, căng thẳng, khó khăn, đôi khi không thể tự mình giải quyết. Họ phải sống với nỗi cô đơn, những khát khao yêu thương, chia sẻ nhưng không có người tỏ bày. Sulli và Jonghyun là hai bằng chứng rõ ràng nhất về sự nguy hiểm mà căn bệnh trầm cảm mang lại.

Trầm cảm - căn bệnh đáng sợ với giới nghệ sĩ Hàn Quốc

Trong thư tuyệt mệnh, nam ca sĩ Jonghyun đã viết: "Tôi vụn vỡ từ sâu thẳm bên trong mình. Căn bệnh trầm cảm ăn mòn tôi từ từ và cuối cùng đã nuốt chửng tôi. Tôi không thể đánh bại nó".

Trong một chương trình truyền hình, Jonghyun thừa nhận, anh thấy rất khó để chia sẻ cảm xúc hay nỗi sợ hãi của mình với mọi người xung quanh vì lo sợ bị công chúng đánh giá. Bên cạnh đó, Jonghyun còn không có những người thân thiết, đủ gần gũi để anh dựa vào.