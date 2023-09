Góc khuất loạt 'ông lớn' xăng dầu: Nợ thuế nghìn tỷ, sếp bị đề nghị cấm xuất cảnh

Hồi tháng 3 năm nay, Ngân hàng MSB cũng phát đi thông báo thu giữ hàng loạt tài sản bảo đảm của Trung Linh Phát do vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng. MSB thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết với 23 tài sản là bất động sản.

Đến ngày 30/8, Cục Thuế tỉnh Thái Bình có thông báo gửi Cục Xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, hiện là bà Trần Tuyết Mai.

Ngày 10/8, Chi cục Thuế quận Tân Bình (Cục Thuế TP.HCM) gửi văn bản đến 63 cơ quan thuế tỉnh/thành phố cảnh báo chi nhánh doanh nghiệp đầu mối xăng dầu Trung Linh Phát có rủi ro cao về thuế, hóa đơn. Hồ sơ của chi nhánh DN này cũng đã được chuyển sang cơ quan công an.

Theo Chi cục Thuế quận Tân Bình, Trung Linh Phát có dấu hiệu hàng hóa xuất bán lòng vòng, doanh nghiệp bán hàng đồng thời là doanh nghiệp mua hàng. Theo bảng kê mua vào bán ra do doanh nghiệp cung cấp, có 11 DN là đơn vị bán hàng đồng thời là đơn vị mua hàng của Trung Linh Phát - Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, doanh nghiệp này sử dụng hóa đơn GTGT mua vào của các doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và các doanh nghiệp giải thể. Cụ thể, có 6 DN xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty TNHH Trung Linh Phát - Chi nhánh Hồ Chí Minh không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và giải thể.

Theo Tổng cục Thuế, các địa phương có DN kinh doanh xăng dầu nợ thuế lớn gồm: An Giang, Bến Tre, Cà Mau, TP. Cần Thơ, Đồng Nai, TP. Hải Phòng, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Sóc Trăng, Thái Bình, Thanh Hóa và TP.HCM.

Một số cục thuế chưa kiên quyết, chậm áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Vì thế, ngày 13/3, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 689/TCT-QLN về việc triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Tiếp đó, ngày 30/5, Tổng cục Thuế tiếp tục đề nghị các cục thuế phải có biện pháp mạnh tay với DN kinh doanh xăng dầu nợ thuế.

Tất cả những câu chuyện trên đặt ra một “dấu hỏi lớn” về trách nhiệm giám sát hoạt động hậu cấp phép cho các DN xăng dầu đầu mối.