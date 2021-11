Góc cảnh giác: mất trộm ĐTDĐ, còn bị chuyển sạch tiền trong tài khoản

Nạn nhân sau đó đã đến Công an phường 10, quận 6 để trình báo. Nhận tin báo, Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu chuyển đến Công an quận 6 để điều tra, truy xét.

Theo các chuyên gia công nghệ người dân nên cài đặt mật khẩu cho điện thoại để đề phòng kẻ gian mở khóa được điện thoại khi bị mất cắp. Bên cạnh đó cần báo ngay cho ngân hàng khóa tài khoản khi bị mất điện thoại để tránh bị kẻ gian chuyển tiền.

Clip tên trộm lẻn vào kho hàng công ty giao hàng trộm 3 điện thoại: