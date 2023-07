'Gõ cửa và Nói chuyện'-Cách chống vi phạm bản quyền điện ảnh hiệu quả

Web phim, nội dung lậu phát triển mạnh, ''sống dai'' từ lâu đã là vẫn đề nan giải của công tác bảo vệ bản quyền điện ảnh. (Ảnh minh họa)

Vừa qua, Liên minh Sáng tạo và Giải trí (Alliance for Creativity and Entertainment - ACE) trực thuộc Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) đã có buổi làm việc với Bộ Công An, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng một số doanh nghiệp K+, FPT, BHD... để tăng cường phối hợp, xử lý các trường hợp vi phạm bản quyền điện ảnh tại Việt Nam.

Một trong những phương pháp được ACE chia sẻ nhằm giúp Việt Nam chống lại tình trạng vi phạm bản quyền trong điện ảnh cũ như cách thức xử lý những trang web phim lậu là "Gõ cửa và Nói chuyện" (Knock and Talk).

Theo ACE,"Gõ cửa và Nói chuyện" là một hình thức ''thỏa hiệp" giữa chủ thể của bản quyền và những người vận hành web vi phạm.

Theo đó, ACE phối hợp các đơn vị điều tra để truy tìm tung tích những người vi phạm và cử đại diện đến làm việc với người này yêu cầu họ giao lại quyền quản lý trang web. Nếu thỏa thuận thành công, trang này sẽ hiện thông báo là đã bị đánh sập vì vi phạm bản quyền, đồng thời chuyển hướng người truy cập sang những nội dung hoặc nền tảng hợp pháp.