GNI bình quân đầu người của Việt Nam so với Singapore, Thái Lan ra sao?

GNI bình quân đầu người Việt Nam từ 2011 – 2020. Nguồn: WB

Năm 2020, GNI bình quân đầu người của Việt Nam tăng gần gấp 2 lần so với năm 2011. Trong giai đoạn từ 2011 – 2020, trung bình mỗi năm GNI bình quân đầu người tăng 7%. Trong đó, năm tăng nhiều nhất là năm 2012, tăng 12% so với năm 2011. Năm GNI bình quân đầu người tăng ít nhất trong giai đoạn này là năm 2020, tăng 4% do ảnh hưởng bởi Covid-19.