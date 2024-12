Global Recognition Awards vinh danh 7 khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Việt Nam

Năm nay tại hạng mục dành cho khách sạn và khu nghỉ dưỡng, Global Recognition Awards 2024 vinh danh 7 khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Việt Nam trong số hơn 100 khu nghỉ trên toàn cầu về những thành tựu và đóng góp trong ngành dịch vụ lưu trú. Giải thưởng Global Recognition Awards vinh danh những thành tựu đặc biệt trong ngành dịch vụ khách sạn, ghi nhận dịch vụ và sự đổi mới. Những người chiến thắng đại diện cho chất lượng hàng đầu và sự hài lòng của khách hàng trong ngành. Năm nay 7 khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Việt Nam nhận giải thưởng Global Recognition Awards 2024 là Six Senses Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), Premier Village Danang Resort (Đà Nẵng), Capella Hanoi (Hà Nội), Pullman Danang Beach Resort (Đà Nẵng), Caravelle Saigon Hotel (TP.HCM), Mercure Danang French Village Ba Na Hills (Đà Nẵng), JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa (Kiên Giang). Hoạt động thả rùa về biển ở Côn Đảo. Nguồn: Six Senses Côn Đảo Đại diện Six Senses Côn Đảo, ông Christoph Holzapfel - Tổng Quản lý khu nghỉ cho biết chương trình bảo tồn biển là tâm điểm trong cam kết bảo vệ môi trường của khu nghỉ dưỡng, thông qua việc thành lập Trung tâm Ấp trứng trứng Rùa biển xanh quý hiếm “Let’s Get Cracking” vào năm 2018, với sự hợp tác cùng Vườn quốc gia Côn Đảo. Chương trình không chỉ thể hiện sự tâm huyết của khu nghỉ dưỡng trong việc bảo tồn động vật hoang dã mà còn tạo cơ hội cho du khách tham gia trực tiếp vào các nỗ lực bảo vệ hệ sinh thái biển. Sáng kiến đã đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ và nâng cao tỷ lệ sống sót của loài sinh vật đặc biệt này, với gần 30.000 cá thể được nuôi ấp và thả về đại dương thành công tính đến thời điểm hiện tại. "Six Senses Côn Đảo đại diện cho dịch vụ lưu trú hàng đầu về sang trọng bền vững. Cách tiếp cận sáng tạo của họ đối với việc bảo tồn môi trường trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ đẳng cấp thế giới là minh chứng cho bản chất của Global Recognition Awards", ông Alex Sterling - đại diện giải thưởng Global Recognition Awards nói với tờ BusinessInsider.