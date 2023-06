Global Hits: Top 5 bài hát đứng đầu BXH Spotify toàn cầu

"Dynamite" của BTS là bài hát K-pop đầu tiên ra mắt ở vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng Spotify toàn cầu vào tháng 8 năm 2020. Bài hát disco-pop lạc quan này như một tia sáng trong đại dịch toàn cầu, lan tỏa niềm vui và sự tích cực đến hàng triệu thính giả trên toàn thế giới.

BTS là nghệ sĩ Châu Á duy nhất làm được điều này, đây cũng là cột mốc đặc biệt đối với nhóm nhạc nam Hàn Quốc khi chứng tỏ được tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của mình trên thị trường âm nhạc quốc tế.

2. Pink Venom (Black Pink)

"Pink Venom" đóng vai trò là ca khúc mở đầu cho album Born Pink của nhóm, liên tiếp đạt các con số khủng, đưa Black Pink chính thức trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng.

Thu về gần 8 triệu lượt stream chỉ trong ngày đầu phát hành trên Spotify. Pink Venom làm nên lịch sử khi ca khúc trở thành "nữ vương" trên BXH Global Top Songs của Spotify, bài hát Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng này.

Đồng thời, mang về cho bốn cô gái danh hiệu nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên và duy nhất từ ​​bất kỳ quốc gia nào đạt vị trí số 1 trên Spotify Global Top Songs.

Trước BlackPink, BTS với ca khúc Dynamite là nghệ sĩ Châu Á duy nhất có mặt ở vị trí này.

3. Shut Down (Black Pink)

Sau "Pink Venom", BlackPink tiếp tục càn quét đấu trường âm nhạc với ca khúc chủ đề album Born Pink - Shut Down, ra mắt vào tháng 9/2022.

Không ngoài dự đoán, Shut Down debut ở đầu Bảng xếp hạng Spotify toàn cầu ngay khi phát hành. Đạt 50 triệu lượt xem trong vòng 24h và 100 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày trên Youtube.

Theo thống kê của Spotify, ca khúc Shut Down của nhóm Blackpink đạt hơn 39 triệu lượt streams và đứng vị trí số một BXH Spotify - Global Weekly Chart. Ngoài ra, trụ vững Top 1 trong 6 ngày liên tiếp ở BXH Spotify - Global Daily Chart, xác lập kỷ lục ca khúc Kpop giữ ngôi vị quán quân lâu nhất.

Thành tích đáng nể của BLACKPINK càng củng cố thêm vị thế của họ với tư cách là một trong những nghệ sĩ lớn nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc.

4. Like Crazy (Jimin BTS)

"Like Crazy" là ca khúc chủ đề của "Face", album solo đầu tay của BTS Jimin. Cho đến nay, Jimin là nghệ sĩ solo Hàn Quốc duy nhất đạt đến đỉnh cao của Bảng xếp hạng Spotify toàn cầu với "Like Crazy". Thành tích này là minh chứng cho tài năng và độ nổi tiếng của Jimin ngay cả khi hoạt động riêng lẻ.

Đặc biệt, Like Crazy cũng chạm đến vị trí đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, thiết lập nên lịch sử cho nghệ sĩ solo Kpop và "áp đảo" những màn solo khác của các thành viên cùng nhóm.

5. Take Two (BTS)

Để kỷ niệm 10 năm thành lập BTS, cả nhóm phát hành đĩa đơn "Take Two" vào ngày 9/6/2023. Bài hát tăng vọt lên vị trí số 1 đáng mơ ước trên Bảng xếp hạng Spotify toàn cầu.

BTS lần lượt phá vỡ các kỷ lục và vượt qua ranh giới trong ngành công nghiệp âm nhạc. "Take Two" giành chiến thắng trên cả Billboard Global 200 và Global Excl. U.S, vượt qua bản hit huyền thoại All I Want for Christmas Is You của Mariah Carey.

Bài hát là một món quà tri ân mà BTS gửi đến người hâm mộ trong suốt một thập kỷ, kể từ khi debut vào năm 2013. Nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với tình cảm cũng như sự ủng hộ của ARMY (tên fandom của BTS) và mong muốn được tiếp tục sát cánh cùng nhau trong tương lai.