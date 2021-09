Giúp con giảm hội chứng lo sợ sau giãn cách, vui vẻ bắt nhịp bình thường mới

Với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ từ 2 tuổi, việc quay lại nhịp sống cũ: đến trường, bố mẹ phải đi làm… khi chuyển sang trạng thái “bình thường mới” sau thời gian dài giãn cách xã hội có thể khiến trẻ lo lắng và bất hợp tác.

TS. Tô Nhi A lý giải: “Thời gian ở nhà giãn xã hội cách vài tháng đủ để trẻ quen với việc có bố mẹ bên cạnh 24/24. Mọi sinh hoạt đều thực hiện trong nhà, đồng thời, sự kết nối với: người thân, thầy cô, bạn bè… bị gián đoạn do khoảng cách địa lý. Điều này có thể khiến trẻ cảm thấy bố mẹ và không gian gia đình là nơi an toàn duy nhất. Do đó, khi phải trở lại trường lớp, trẻ có khả năng rơi vào hội chứng lo sợ xa cách, với biểu hiện là bám chặt lấy mẹ và khóc khi mẹ rời đi. Muốn trẻ sớm vượt qua và thích nghi với nhịp sống mới, mẹ cần phải có sự hỗ trợ thích hợp.”