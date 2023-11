Giúp con dùng Internet an toàn ngay từ điện thoại của bố mẹ

An toàn thông tin không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp, mà còn của từng gia đình, cá nhân. Vì vậy, cần phải có giải pháp ATTT ở mức độ gia đình. Đặc biệt, trẻ em hoạt động trên môi trường số hiện tại là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Trong thời gian qua, Đảng và Chính phủ đã đưa ra những chỉ thị về bảo đảm an toàn thông tin (ATTT), trong đó có chỉ số hộ gia đình có đường truyền Internet cáp quang băng rộng có sử dụng giải pháp ATTT mạng cơ bản đạt trên 10%.

Khảo sát của VNPT cũng cho thấy khoảng 90% khách hàng có nhu cầu quản lý việc sử dụng Internet trong gia đình, 10% băn khoăn với vấn đề an toàn và nội dung xấu độc trên mạng. Xem video, dùng mạng xã hội, nhắn tin đứng 3 vị trí top đầu hoạt động trên mạng của trẻ em.

Hạn chế chung của các giải pháp hiện nay là khó sử dụng, yêu cầu phải có tư duy về kỹ thuật, chặn lọc, không quản lý được mọi thiết bị trong gia đình, đặc biệt là Smart TV.

Chính vì vậy, VNPT đã cùng đối tác nghiên cứu giải pháp triển khai hướng đến hai vấn đề quản lý và an toàn.

Về vấn đề an toàn, khi trẻ tò mò và tìm kiếm từ khóa không phù hợp, VNPT Family Safe sẽ tự động điều hướng đến tìm kiếm an toàn của Google, Bing... Hệ thống kết nối với cơ sở dữ liệu của Cục An toàn thông tin để cập nhật khi tin tặc cố ý gửi đường link chứa mã độc, đánh cắp tài khoản.

Về tính năng quản lý, giải pháp thiết lập thời gian sử dụng game, mạng xã hội, xem video của mỗi thiết bị... ngay trên ứng dụng duy nhất trên điện thoại của bố mẹ. Tất cả khách hàng sử dụng mạng băng rộng của VNPT sẽ được tự động bật ứng dụng và chỉ cần đăng ký qua app.

Theo thống kê của Bộ TT&TT, có 3,4 triệu người dùng Việt Nam dùng mật khẩu dạng 123456. Đây là mật khẩu dễ nhớ, dễ đăng nhập nhưng đi cùng với nguy cơ dễ bị tấn công, đánh cắp.