Giúp bố chồng trả nợ 2 tỷ, con dâu sợ hãi vì bị ông tuyên bố một điều sau lưng

Con dâu thành tâm giúp bố chồng trả nợ, nhưng rồi lại bị bố chồng tìm cách chèn ép đến khổ sở. Tôi có hôn nhân khá viên mãn, cưới xong là hai vợ chồng có nhà ở riêng. Có một cuộc sống đầy đủ về vật chất, sớm sở hữu nhà riêng, xe ô tô… Ở độ tuổi 30, tôi đã có những thứ mà tôi từng ao ước. Tôi được như bây giờ là nhờ phần lớn vào bố mẹ đẻ tôi, hai ông bà luôn yêu thương, giúp đỡ tôi. Không những giúp tiền mua nhà, còn hỗ trợ tôi trong làm ăn kinh doanh. Chồng tôi sống đàng hoàng, chỉn chu, luôn quan tâm tới vợ và bố mẹ vợ. Từ lúc kết hôn đến nay chưa bao giờ tôi phải phiền lòng vì chồng, anh ấy luôn làm tôi hài lòng về mọi nghĩa. Được chồng yêu thương, tôi luôn thoải mái, tự tin và vì thế luôn giữ được sức khỏe, sắc đẹp. Nhìn bạn bè người vất vả mưu sinh, người hôn nhân rạn nứt mà tôi cảm thấy mình thật may mắn và luôn cố gắng gìn giữ những gì đang có. Vợ chồng tôi sống cách nhà bố mẹ chồng chỉ vài cây số nên tôi hay sang nhà chồng chơi, thăm hỏi, tặng quà. Tôi rất quý mến bố mẹ chồng, hai ông bà rất tốt với tôi, tạo điều kiện rất nhiều để tôi có một đám cưới đầy đủ thủ tục, còn cho chúng tôi được phép ở riêng. Tôi không phải đi làm dâu, nhưng thường xuyên làm những việc báo hiếu bố mẹ chồng. Cách đây hơn 1 năm, tôi có ra tay giúp đỡ bố chồng một việc liên quan đến tiền bạc. Không hiểu bố chồng vay mượn, cờ bạc hay làm ăn gì đấy mà thiếu nợ người ta 2 tỷ đồng. Một số tiền cũng khá lớn, nên ông mất khả năng chi trả, có thể phải bán nhà để trả nợ. Bố chồng đến gặp riêng, thật tâm nhờ con dâu giúp đỡ nên tôi không thể từ chối. Con dâu khổ sở chỉ vì lỡ giúp bố chồng trả nợ 2 tỷ đồng. Ảnh minh họa Tôi bỏ ra 1 tỷ tiền riêng và vay mượn thêm của bố mẹ đẻ 1 tỷ nữa để mang đến giúp bố chồng trả nợ. Tại cuộc gặp với các chủ nợ, bố chồng tôi cũng nói thẳng tiền đó là vay của con dâu. Ông cũng rất vui vẻ, hứa hẹn sau này có tiền sẽ trả con dâu. Điều này khiến tôi yên tâm, tin tưởng và tự hào vì được bố chồng ghi nhận. Từ hôm giúp bố chồng trả nợ, tôi không hề nói với bất kỳ ai trong nhà. Bố chồng mới đầu cũng tỏ ra vui vẻ, quý mến con dâu hơn trước. Nhưng sau đó ông lại bắt đầu lạnh nhạt, càng về sau lại tỏ ra khó chịu mỗi khi gặp con dâu. Điều này khiến tôi rất khó nghĩ, không biết phải làm sao. Tôi chưa hề nhắc hay đòi nợ bố chồng lấy một câu. Dù không có thái độ gì, nhưng tôi lại phải hứng chịu những điều vô lý từ bố chồng. Ông luôn bóng gió tôi được làm dâu nhà chồng là may mắn, phúc đức mấy đời. Bố chồng nói xấu, ông còn tuyên bố với một số người quen là con dâu ăn ở không biết điều, nếu như cậy có tiền của mà hỗn hào với nhà chồng là ông sẽ cho con trai ly hôn, cưới vợ khác… Nhiều lúc ấm ức, tôi muốn quên luôn số tiền đó, vậy mà bố chồng lại hành xử quá đáng. Ông không muốn trả nợ nên tìm đủ mọi cách né tránh, dọa dẫm để con dâu không dám đòi tiền. Số tiền 2 tỷ đồng không nhỏ, nhưng với tôi cũng không quá lớn. Nhưng tôi đã vay của bố mẹ đẻ, lại nói rõ lý do vay để giúp bố chồng. Nếu giờ bố chồng không trả, chắc bố mẹ tôi cũng buồn và lo cho con gái. Tôi giờ đang rất khó xử, tôi phải làm gì để bố chồng tôn trọng và có trách nhiệm trong chuyện tiền bạc? Để yên ổn nơi nhà chồng, tôi có nên tuyên bố xóa nợ cho bố chồng không? Hãy cho tôi lời khuyên! Theo Gia Đình & Xã Hội