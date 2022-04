Giữa vòng áp lực, sức mạnh của Bầu Hiển bất ngờ vượt lên

SSI Research vừa công bố ước lợi nhuận của một số doanh nghiệp đầu ngành, trong đó có Ngân hàng SHB của ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển).

Theo SSI Research, Ngân hàng SHB dự kiến đạt 3.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 92% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng tín dụng 5% so với đầu năm, và tăng trưởng tiền gửi 2,5% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,5% trong khi NIM ước tính ổn định...

Nhiều ngân hàng khác cũng được SSI Research ước lợi nhuận tăng mạnh. VPBank (VPB) lợi nhuận ước đạt 11 nghìn tỷ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ nhờ ghi nhận đầy đủ phí trả trước từ hợp đồng bancassurance với AIA và tăng trưởng tốt tại bảng cân đối kế toán (tăng trưởng tín dụng và huy động đạt 7% và 12% so với đầu năm). Sacombank (STB) được ước tính có thể đạt 1.4001.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý I/2022, tăng 40-50% so với cùng kỳ nhờ kiểm soát tốt chi phí dự phòng.

Techcombank (TCB) ước tính ghi nhận lợi nhuận trước thuế trong quý I đạt 6.500-6.700 tỷ đồng (tăng 18-21% so với cùng kỳ), nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và chi phí tín dụng giảm.

Lợi nhuận trước thuế trong quý I của BIDV ước đạt 4,2 nghìn tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng tín dụng tốt (4,7% so với đầu năm,+14,7% so với cùng kỳ) và tối ưu hóa hệ số LDR (tiền gửi tăng 1,4% so với đầu năm) trong khi tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức dưới 1%.