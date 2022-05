Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ đêm nay đến hết ngày 15/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ chiều 15/5 đến ngày 16/5, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Giữa tháng 5 miền Bắc chuyển mát, vùng núi có nơi trời lạnh. (Ảnh: Nguyễn Dương).