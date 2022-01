Giữa scandal đổ ớt bột vào bao cao su, sao hạng A lên tiếng dằn mặt bạn tình

Aubrey Drake Graham, được biết đến với nghệ danh Drake, là rapper, nhà sản xuất âm nhạc và diễn viên người Canada gốc Ả Rập. Khi mới gia nhập showbiz, anh nhận được sự chú ý từ công chúng với vai Jimmy Brooks trong bộ phim truyền hình Degrassi: The Next Generation.

Sau đó, Drake lấn sân sang vai trò rapper, ký hợp đồng với hãng đĩa của Lil Wayne vào tháng 6/2009. Album đầu tay của anh mang tên So Far Gone lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ.

Thu Hà

Theo VietNamNet