Giữa nghi vấn tình cảm với Chi Pu bị 'đào lại', Gil Lê đăng video chú ý

Thời gian gần đây, cái tên Chi Pu được nhắc nhiều trên truyền thông vì tham gia một chương trình lớn tại Trung Quốc. Vì thế nghi vấn tình cảm của Chi Pu và Gil Lê bị “đào” lại.

Your browser does not support the video tag.

Gil Lê thoải mái chia sẻ cuộc sống của mình giữa lúc chuyện tình cảm bị "đào" lại.

Giữa lúc bị réo tên, Gil Lê cũng đã có động thái đáng chú ý. Theo đó, giọng ca Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình đăng tải một đoạn clip khoe cảnh check-in tại một địa điểm nghỉ dưỡng.