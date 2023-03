Giữa nghi vấn 'dao kéo' vì gương mặt như phụ nữ, Chi Dân nói gì?

Nghe những giai điệu mà Chi Dân hé lộ, người hâm mộ rất có niềm tin đây sẽ là bản hit tiếp theo trong sự nghiệp của nam ca sĩ khi ca khúc có giai điệu rất bắt tai và dễ nhớ. Đồng thời, Chi Dân cũng đã hé lộ luôn tựa đề của ca khúc lần này chính là I Can't Live Without You.

Theo Người lao động