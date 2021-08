Giữa lúc Taliban tiếp quản quyền lực ở Kabul, các Cố vấn An ninh Quốc gia Nhóm BRICS nói gì?

Các Cố vấn An ninh Quốc gia thuộc Nhóm BRICS nhóm họp trực tuyến vào ngày 24/8. (Nguồn: ANI)

Cuộc họp do Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval chủ trì, với sự sự tham gia của Ngoại trưởng kiêm Trưởng ban An ninh Phủ Tổng thống Brazil Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì và Thứ trưởng Bộ An ninh Nam Phi Ncediso Goodenough Kodwa.

Các đại biểu đã trao đổi tình hình chính trị, an ninh khu vực, toàn cầu, nhất là diễn biến ở Afghanistan, Iran, Tây Á và vùng Vịnh, mối đe dọa đang nổi lên đối với an ninh quốc gia như an ninh mạng.

Tại hội nghị, đại diện các nước đã thông qua và khuyến nghị Kế hoạch hành động chống khủng bố BRICS để trình Hội nghị thượng đỉnh của nhóm.

Kế hoạch Hành động nhằm tăng cường cơ chế hợp tác hiện có trong các lĩnh vực như tài trợ và chống khủng bố, lạm dụng Internet của khủng bố, hạn chế sự đi lại của khủng bố, kiểm soát biên giới, bảo vệ mục tiêu mềm, chia sẻ thông tin.

Trong lĩnh vực an ninh mạng, các bên nhất trí tăng cường nỗ lực chung nhằm tăng cường hợp tác bằng cách chia sẻ thông tin và trao đổi các phương pháp hiệu quả nhất về chống tội phạm mạng và nâng cao năng lực.

Ấn Độ giữ chức Chủ tịch BRICS năm nay trùng với kỷ niệm 15 năm thành lập nhóm BRICS. Cuộc gặp của Đại diện cấp cao diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS mà Ấn Độ đăng cai dưới sự chủ trì của Thủ tướng Narendra Modi.

Cuộc họp của NSA có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Taliban tiếp quản quyền lực ở Kabul. Ấn Độ, Nga và Trung Quốc - ba trong số 5 quốc gia khối BRICS - có lợi ích lớn ở Afghanistan.

Trước thềm cuộc họp khối BRICS của các NSA, Cố vấn An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev nói với nhật báo Izvestia của nước này rằng, tình hình Afghanistan phải được giải quyết thông qua đối thoại.

Ông Patrushev nói: "Chúng tôi sẽ tập trung vào các nỗ lực chính trị và ngoại giao liên quan Afghanistan và sẽ tìm cách thiết lập một cuộc đối thoại về Afghanistan và giải quyết trong hòa bình các vấn đề tồn tại ở đất nước cùng với các đối tác của chúng tôi".

Nga cũng khẳng định, BRICS sẽ củng cố các mối liên hệ ở cấp độ hội đồng an ninh, quân đội và các cơ quan đặc biệt với các quốc gia nằm gần Afghanistan, trước hết là với Tajikistan và Uzbekistan, cũng như với Trung Quốc, Iran, Ấn Độ và Pakistan".