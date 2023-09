Giữa lúc Jack vướng lùm xùm MV mới, tình cũ Thiên An có phản ứng thế nào?

Jack - Thiên An bí mật hẹn hò rồi có con gái Sol vào tháng 4/2021. Cả hai chia tay sau khi Thiên An sinh con được 20 ngày. Tháng 8/2021, Thiên An thừa nhận chuyện hẹn hò và có con với Jack. Đáng chú ý, Jack bị tố bắt cá nhiều tay, thiếu trách nhiệm với con gái.

Về phần mình, Jack viết tâm thư khẳng định luôn có trách nhiệm với Thiên An và con. Vụ ồn ào tình ái này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của nam ca sĩ. Jack đã phải ở ẩn một thời gian dài sau khi lên tiếng xin lỗi và thừa nhận đã chia tay với Thiên An.

Về phía Thiên An, cô nhận trách nhiệm chăm sóc nhóc tỳ và được mẹ Jack chu cấp cho cháu 5 triệu mỗi tháng. Thiên An từng tâm sự: "Thiên An thấy bản thân hiện tại đang rất thoải mái. Bởi lẽ từ trước đến giờ tôi cũng có một mình, nên bây giờ một mình vẫn cảm thấy ổn. Tôi sẽ đảm nhận tốt vai trò vừa làm ba vừa làm mẹ của Sol. Chắc chắn Thiên An sẽ nuôi dạy bé Sol tốt nhất có thể".



Thiên An nhận trách nhiệm chăm sóc con gái, Jack ít khi chia sẻ thông tin hay hình ảnh về bé Sol trong 2 năm qua.