Giữ nguyên diện kiểm soát với cổ phiếu Vietnam Airlines

Vì vậy, HoSE lưu ý HVN về khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết nếu BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và/hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.

Tính đến hết tháng 7, Vietnam Airlines ghi nhận số chuyến bay khai thác vượt 10,3% kế hoạch. Doanh thu vận tải hành khách đạt gần 26 nghìn tỷ (khoảng 1,1 tỷ USD), tăng gần 5.000 tỷ so với kế hoạch.

Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm hè, số lượt khách vận chuyển/ngày tăng 26,3% so cùng kỳ 2019 và tăng 9,7% so với kế hoạch. Đây là những tín hiệu tích cực đối với toàn thể người lao động Vietnam Airlines sau những ngày tháng khó khăn do dịch bệnh.