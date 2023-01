Giữ gìn truyền thống Tết trong gia đình người Việt ở Thái Lan

Chồng chị là anh Weerachai Thongbo (tên thường gọi là Tôn), một chàng trai hiền lành đến từ vùng Issan (Đông Bắc Thái Lan). Từ khi trở thành rể Việt, được thưởng thức các món ăn do vợ nấu, anh Tôn rất yêu thích các món ăn Việt và học cách nấu các món ăn từ quê vợ.

Đáng chú ý, mỗi khi Tết đến, anh Tôn lại càng háo hức vào bếp để phụ vợ cho ra đời các món ăn truyền thống Việt Nam để sau đó gia đình nhỏ cùng có phút giây quây quần bên nhau và thưởng thức hương vị Tết Việt Nam.

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Vinh vào buổi chiều ngày 29 Tết. Khi chúng tôi đến cửa thì cũng vừa gặp chị đánh xe về. Chị cho biết do hiện đang làm việc cho một công ty của Thái Lan nên những ngày này chị vẫn phải làm việc bình thường. Công việc tại công ty thì bận từ sáng đến tối, hôm nào cũng 8, 9 giờ tối mới được về nên chị chẳng có thời gian đi sắm đồ Tết.

Chị nói: “Hôm nay em phải xin nghỉ làm sớm để còn tranh thủ chạy qua chợ mua hoa quả, đồ lễ để làm mâm cỗ tất niên”.

Khu chợ nơi chị Vinh dẫn chúng tôi đến sắm Tết cũng không khác gì một chợ dân sinh điển hình ở Hà Nội, không lớn nhưng đầy đủ mặt hàng. Do người Thái Lan không ăn Tết Nguyên đán nên không khí ở chợ dù nhộn nhịp nhưng cũng chẳng có gì khác so với ngày thường. Rất may ở chợ cũng có một số cửa hàng có bán thêm đồ Tết để phục vụ cộng đồng người Thái gốc Hoa và gốc Việt.

Tại cửa hàng bán hoa quả, chị Vinh lựa một quả dưa hấu lớn vỏ xanh đậm, một trái bưởi to bọc trong vải điều đỏ, cùng táo, chùm nho, cam quýt. Sau đó chị lại hối hả đến cửa hàng bán vàng mã, sắm đủ lễ cho buổi cúng tất niên và giao thừa chào năm mới.

“Túi này là để cúng Thần tài, còn túi này để cúng giao thừa”, cô nói và tiếp tục chọn thêm hương, nến, cùng tập phong bao lì xì được bày ngay phía mặt ngoài cửa hàng cùng đèn lồng đỏ.