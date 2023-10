Giữ 14.000 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết, TCBS rót tiền cho ông lớn nào?

Còn theo báo cáo kiểm toán 2022, trong số gần 6.350 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết, có tới hơn 3.167 tỷ đồng được TCBS chi ra để mua trái phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn, gần 1.217 tỷ đồng mua trái phiếu Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast và 676 tỷ đồng mua trái phiếu CTCP Đầu tư Golden Hill…

CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn là một doanh nghiệp kín tiếng nhưng có quy mô tài sản lớn thứ 3 tại Việt Nam, chỉ sau Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Novaland của ông Bùi Thành Nhơn.

CTCP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn được biết đến là chủ đầu tư dự án Sài Gòn Bình An (tên thương mại The Global City). Trong khi đơn vị phát triển dự án là Masterise Homes thuộc Masterise Group.

Masterise trong khi đó được biết đến là doanh nghiệp bất động sản liên quan tới Ngân hàng Techcombank của Chủ tịch Hồ Hùng Anh - một tỷ phú cũng khởi nghiệp từ Đông Âu.

Trong báo cáo vào giữa năm 2023, Chứng khoán Kỹ Thương cho biết, tỷ lệ rủi ro của các trái phiếu không niêm yết của các doanh nghiệp chưa niêm yết là từ 25-35%. Quy mô của các khoản này là hơn 11.800 tỷ đồng, tương đương giá trị rủi ro là 3.584 tỷ đồng.