Giroud - Mbappe: Đại binh tiểu tướng, song sát trời sinh

Ngược lại, Mbappe như thể mang trong mình "chân mệnh đế vương". Cầu thủ này được so sánh với Pele, kỳ vọng là người tiếp nối Lionel Messi và Cristiano Ronaldo thống trị bóng đá thế giới. 18 tuổi đã vô địch thế giới, đoạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup và gia nhập PSG với mức phí 180 triệu euro, số tiền gấp ba tổng phí chuyển nhượng cả sự nghiệp của Giroud.

Giroud và Mbappe đối nghịch từ phong cách đến số phận. 25 tuổi, Giroud mới lần đầu được triệu tập vào đội tuyển Pháp. Sự nghiệp cấp CLB của tiền đạo này cũng chẳng có nhiều mốc son rực rỡ. Gần 2 thập niên chơi bóng, anh chưa từng vượt mốc 25 bàn trong một mùa giải. Lối chơi của Giroud đúng chuẩn trung phong làm tường: to lớn, mạnh mẽ, cần mẫn và sẵn sàng hy sinh cho đồng đội trong mọi hoàn cảnh.

Karim Benzema, đương kim Quả bóng vàng, từng so sánh có phần bỉ bôi dành cho Giroud rằng tài năng của tiền đạo này chỉ như một chiếc Go Kart. Tuy nhiên, khi kết hợp chiếc F1 Benzema với Mbappe, đội tuyển Pháp đã phải dừng chân ngay tứ kết Euro 2020 diễn ra năm ngoái. Trước đó, tại World Cup 2018, Les Bleus đăng quang với chiếc Go Kart Giroud cả giải không ghi bàn, thậm chí không dứt điểm trúng đích.

Bóng đá không phải phép toán logic để một ngôi sao cộng một ngôi sao sẽ có hai ngôi sao. Bóng đá là môn thể thao tập thể, đòi hỏi sự hòa hợp giữa các phong cách và cá tính. Giroud như chất keo kết dính những ngôi sao trên hàng công tuyển Pháp, đặc biệt là vai trò phụ trợ cho Mbappe. Và cũng như thể ý trời, Benzema lại không may dính chấn thương trước thềm World Cup 2022. Vì vậy vị trí trung phong lại được trao trả cho Giroud.

Đội tuyển Pháp đang đi đúng hướng trên hành trình bảo vệ chức vô địch thế giới (Ảnh: AP).

Nếu Benzema không chấn thương, biết đâu Les Bleus đã lặp lại vết xe đổ của 3 nhà đương kim vô địch thế giới gần nhất (Italy, Tây Ban Nha, Đức), đó là bị loại ngay từ vòng bảng. Nhưng với việc đóng góp 8 trên tổng số 9 bàn thắng cho đội tuyển Pháp cho đến hiện tại, cặp song sát Giroud và Mbappe đã đưa các nhà đương kim vô địch thế giới vào tới tứ kết.

Khải Hưng

05/12/2022