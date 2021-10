'Girlgroup gian lận' fromis_9 lại khiến Knet điên tiết vì 'thấy sang bắt quàng làm họ': 'Nhận vơ' Bang Shi Hyuk là 'CEO của chúng ta' dù chỉ thuộc Pledis

Hồi tháng 8 năm nay, truyền thông Hàn Quốc đưa tin quyền quản lý nhóm nhạc nữ fromis_9 đã được chuyển cho Pledis Entertainment sau khi công ty cũ của họ là Off The Record Entertainment bước vào giai đoạn tái cơ cấu. Với việc HYBE Labels (trước là Big Hit Entertainment) đã mua lại Pledis vào năm 2020, hiển nhiên fromis_9 giờ đây cũng trở thành một phần của HYBE. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, dư luận Hàn Quốc cho đến nay vẫn chưa thể chấp nhận được sự tồn tại của girlgroup bước ra từ "Idol School" dưới mái nhà chung của HYBE Labels.

2 tháng trước khi quyền quản lý fromis_9 được giao cho Pledis, những chi tiết trong quá trình thao túng kết quả của "Idol School" đã khiến công chúng Hàn Quốc được một phen dậy sóng. Những gì được tòa án và các phương tiện truyền thông xác nhận đã cho thấy đội hình hiện tại của fromis_9 có ít nhất 3 thành viên được debut nhờ gian lận kết quả, và rất có thể thứ hạng của cả nhóm cũng không đúng với những gì đã được công bố. Lee Haein - người bị loại trong đêm chung kết "Idol School" - cũng được xác nhận đã giành hạng 1 và đáng lý ra phải trở thành center của fromis_9.

Rất nhiều khán giả sau khi biết được sự thật này đã bức xúc lên tiếng yêu cầu fromis_9 nhanh chóng tan rã để trả lại công bằng cho các nạn nhân đã bị tước mất cơ hội ra mắt. Thế nhưng sau tất cả, girlgroup mà ai cũng nghĩ rằng sẽ sớm giải tán đó, chỉ sau một đêm đã được hưởng tất cả những quyền lợi dành cho các nghệ sĩ của HYBE. Không chỉ gia nhập Weverse, các thể loại content của fromis_9 giờ đây cũng được đăng tải trên kênh YouTube của HYBE.