Giống ngựa vàng mã, nhiều loại hành lý ở Tân Sơn Nhất cũng bị bỏ lại

Quay lại chuyện mang đồ vàng mã, Trưởng phòng An ninh Hàng không (Cục Hàng không Việt Nam) cho biết, vật dụng trên có thể bị từ chối do kích thước hành lý xách tay to quá, hoặc do tiếp viên hàng không nhận ra nó là vật phẩm tâm linh, có thể khiến các hành khách khác sợ hãi, không thoải mái.

Khách Tây ở Nội Bài không đóng gói hành lý con ngựa vàng mã (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ tiếp viên của một hãng hàng không Việt Nam có kinh nghiệm 4 năm bay nội địa lẫn quốc tế nêu quan điểm, bản thân cô không ngại các vật phẩm tâm linh trên chuyến bay.

"Không có quy định nào cấm mang những vật phẩm tâm linh lên máy bay. Trừ khi có khách nào trên chuyến bay không đồng ý, có hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh chuyến bay, thì chúng tôi phải trao đổi lại với khách hoặc hãng sẽ xem xét làm việc lại", nữ tiếp viên này nói.

Cô cũng nhắc đến trường hợp hành khách vẫn mang theo tro cốt hay ảnh thờ của người thân lên máy bay. Trong trường hợp này, thông thường tiếp viên sẽ khéo léo trấn an nếu hành khách khác lo lắng.

Anh Dương, phi công một hãng hàng không ở Việt Nam, cũng đồng quan điểm trên là không ngại vấn đề tinh thần. "Chúng tôi tập trung làm việc theo quy trình kỹ thuật, được đào tạo chuyên nghiệp, sẽ không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố mê tín dị đoan", anh Dương khẳng định.

Theo gợi ý của phi công, nếu biết đó là vật mang tính tâm linh, hành khách có thể đóng gói kín đáo hơn để tránh người khác nhìn thấy, miễn là đúng quy định hàng không.

Một kiện hành lý sai quy định có thể làm chậm chuyến bay