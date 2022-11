Giọng hát Nam Em ra sao khi diện nịt bụng đi hát?

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, trong lúc trình diễn ca khúc Anh Yêu Vội Thế tại một sự kiện, bộ trang phục của Nam Em bị nhiều người cho rằng không thực sự phù hợp với cô, thậm chí còn tạo cảm giác xuề xòa vì phần vòng 2 bị to ra.

Tuy nhiên vẫn có nhiều ý kiến bênh vực, lý giải do Nam Em không cài nịt bụng ôm sát để còn phải hát nên nhìn không gọn gàng. Điều này có thể nhận thấy khi giọng hát của người đẹp gốc Tiền Giang vẫn chất lượng và nhiều cảm xúc.