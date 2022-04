Giọng hát Lynk Lee sau phẫu thuật chuyển giới bị chê 'mất chill'

Sự can thiệp dao kéo quá nhiều khiến người hâm mộ lo lắng liệu giọng hát Lynk Lee có bị ảnh hưởng, còn được như xưa không? Trước sự quan tâm của khán giả, mới đây, Lynk Lee đã có động thái chứng minh giọng hát của mình không thay đổi sau phẫu thuật chuyển giới.

Theo đó, cô cho biết các bộ phận trên cơ thể đều được chỉnh sửa, riêng cổ họng cần thời gian làm quen dần, vì vậy cô vẫn hát giọng như ngày xưa.

Your browser does not support the video tag.

Lynk Lee tâm sự và hát chứng minh giọng hát không đổi

"Có nhiều người nói rằng giọng tôi không như ngày xưa nữa, không biết vì sao? Nhưng ngày hôm nay tôi sẽ hát thử lại để các bạn so sánh nhé". Trong clip, cô thực hiện video hát lại Bài Này Chill Phết để so sánh với phiên bản cover trước đó.