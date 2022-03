Giọng hát Hồ Ngọc Hà có bị ảnh hưởng bởi hậu Covid-19?

Tuy nhiên, sau thấy nữ ca sĩ vẫn vui vẻ ca hát live, fan của Hà Hồ đều yên tâm bởi lẽ dù từng nhiễm Covid-19 nhưng cô nàng vẫn giữ được thần thái tốt, cột hơi ổn định.

Cụ thể, Hồ Ngọc Hà lần nữa "hâm nóng" lại Ai Chung Tình Được Mãi với phiên bản live cực "thấm". Được biết, Ai Chung Tình Được Mãi là một ca khúc của nam ca sĩ Đinh Tùng Huy, từng có thời gian "làm mưa làm gió" TikTok với câu hát quen thuộc "nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn".

Hồ Ngọc Hà ngồi yên hát cũng đủ khiến fan ôm tim

Vẫn chất giọng khàn và ấm đặc trưng pha chút smoky riêng biệt, Hồ Ngọc Hà thổi hồn vào Ai Chung Tình Được Mãi sự từng trải, đẩy cảm xúc của ca khúc lên cao.