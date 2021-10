Giọng hát của Hồ Văn Cường thuở mới vào nghề đến nay gây ngỡ ngàng

Trong lúc những ồn ào về chuyện tương lai của Hồ Văn Cường vẫn chưa ngã ngũ, thì những câu chuyện bên lề cũng rất được quan tâm. Điển hình mới đây, đoạn clip so sánh giọng hát của Hồ Văn Cường ngày trước và bây giờ đang được dân tình chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Your browser does not support the video tag.

Clip so sánh giọng hát của Hồ Văn Cường ngày trước với bây giờ.

Theo đó, vào thời điểm năm 2016, Hồ Văn Cường tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí và có thể hiện ca khúc Bà Năm rất thành công. Và sau đó, ca khúc này cũng được Hồ Văn Cường trình diễn ở nhiều nơi suốt thời gian vừa qua.

Chính vì thế, một netizen đã làm clip so sánh giọng hát của Hồ Văn Cường khi hát bài Bà Năm ở hai thời điểm khác nhau. Một là khi đi thi tìm kiếm tài năng, hai là một sân khấu cách đây không lâu để thấy rõ được sự thay đổi của Hồ Văn Cường.