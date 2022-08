Giọng hát của Hari Won ra sao khi bị liệt thần kinh nửa mặt?

Trong tối cùng ngày, Hari Won đã xuất hiện tại sự kiện âm nhạc tại TP.HCM. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ lộ diện trước công chúng sau khi công khai bị liệt thần kinh nửa mặt.

Ngoài những ca khúc hit, Hari Won gây bất ngờ khi trình diễn ca khúc It's You cho khán giả.