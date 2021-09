Giọng đỉnh là thế, Ariana Grande vẫn bị Kelly Clarkson 'nhai đầu'

Mới đây, tập đầu tiên của The Voice US mùa mới nhất đã lên sóng với màn trình diễn mở màn của 4 vị HLV: Blake Shelton, John Legend, Kelly Clarkson và tất nhiên có cả "tiểu diva" mất 25 triệu USD để chịu ngồi ghế HLV - Ariana Grande.

Cả 4 đã có màn hòa giọng trong ca khúc kinh điển Respect của huyền thoại Aretha Franklin để hâm nóng bầu không khí chương trình. Sân khấu được công chúng tán thưởng nhiệt liệt bởi màn khoe giọng từ 4 vị HLV.

Ariana Grande, Kelly Clarkson, John Legend & Blake Shelton trình diễn ca khúc Respect tại đêm mở màn The Voice

Đặc biệt, công chúng đổ dồn sự chú ý vào màn tranh tài cao thấp giữa Ariana Grande và Kelly Clarkson.